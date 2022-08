Tödlicher Unfall: Frau in Leipzig von Straßenbahn erfasst

Ein Frau ist in Leipzig von einer Straßenbahn erfasst worden und dabei ums Leben gekommen.

Leipzig/dpa - Ein Frau ist in Leipzig von einer Straßenbahn erfasst worden und dabei ums Leben gekommen. Die 48-Jährige hatte am Dienstagabend die Gleise überquert, ohne auf die nahende Bahn zu achten, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte.

Sie erlag wenig später in einem Krankenhaus ihren schweren Verletzungen. Der Verkehrsunfalldienst hat Ermittlungen aufgenommen.