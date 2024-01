Taucha. - Alles fing mit einem Facebook-Beitrag an, den Steffi Gräser Anfang Dezember 2023 in ihrem Feed gelesen hat. "Eine Frau aus Taucha bat um Hilfe, weil sie einen kleinen Igel vor ihrer Haustür gefunden hatte", erzählt die 53-Jährige am Telefon. Der Igel war unterernährt und konnte deshalb nicht in den Winterschlaf gehen.

"Die Frau hatte sich zu diesem Zeitpunkt aber schon um einige Igel gekümmert und benötigte Unterstützung", sagt Steffi Gräser. "Also sind wir zu ihr hingefahren und haben den Igel abgeholt."

Tierpfleger Jörg Gräser und seine Frau päppeln untergewichtigen Igel auf

Mit "wir" meint Steffi Gräser ihren Mann und sich. Jörg Gräser, Tierpfleger im Zoo Leipzig, hat seit seinem Ausstieg bei "Elefant, Tiger und Co." eine große Fangemeinde in den sozialen Medien. Seinen Youtube-Kanal "Jörg Gräser bastelt wieder“ haben mehr als 6.200 Menschen abonniert, auf Instagram folgen ihm 15.000 Fans, auf Facebook 8.500.

"Meine Frau ist auch so ein tierlieber Mensch wie ich", sagt Jörg Gräser, 55, ebenfalls am Telefon. Die beiden haben zwei Erdmännchen, Cora und Sally. Die Tiere leben in ihrem Garten in Taucha, einer Kleinstadt nordöstlich von Leipzig.

Für Steffi und Jörg Gräser war es selbstverständlich, den Igel aufzunehmen. "Der Igel hatte viel zu wenig Fettreserven für den Winterschlaf", sagt Steffi Gräser. "Hätten wir uns nicht um ihn gekümmert, wäre er entweder in den Winterschlaf gefallen und nicht mehr aufgewacht - oder er wäre weiter draußen herumgelaufen, hätte keine Nahrung gefunden und wäre erfroren."

Gräsers füttern Igel mit Katzenfutter und Rührei

Erfahrung mit Igeln hatte das Ehepaar damals noch nicht. "Wir haben bei der Igelstation in Leipzig angerufen, und die Mitarbeiter haben uns genau erklärt, wie wir den Igel füttern und wie wir seine Kiste einrichten müssen, damit er sich wohlfühlt", so Steffi Gräser.

Der Igel, den die Gräsers liebevoll Mirko nennen, hat fast sechs Wochen in einer großen Kiste in ihrer Küche gewohnt. "In die Kiste haben wir einen Pappkarton mit Eingangsloch als Schlafhaus gestellt", sagt Steffi Gräser, denn "Igel brauchen immer einen Rückzugsort".

Dann erzählt sie, dass der Igel "mit Leidenschaft Rührei gegessen" habe, "natürlich ungewürztes". Außerdem habe das Paar ihn mit hochwertigem Katzenfutter gefüttert. "Das Katzenfutter hatte einen extrem hohen Fleischanteil und war getreidefrei", sagt Steffi Gräser. "Igel vertragen kein Getreide."

Die Gräsers haben Igel Mirko aber nicht nur gefüttert, sondern auch medizinisch versorgt. "Es ist wichtig, einen Tierarzt zu konsultieren, wenn man einem Igel hilft", sagt Jörg Gräser. "Eine Stuhlprobe hat ergeben, dass unser Igel Darm- und Lungenwürmer hatte. Daraufhin haben wir ihm Medikamente gegeben."

Igel nimmt in sechs Wochen 340 Gramm zu

Anfang Dezember, als die Gräsers den Igel bei sich aufnahmen, wog er noch 320 Gramm. Am 12. Januar, erzählt Steffi Gräser, haben sie den Igel mit 660 Gramm in den Winterschlaf geschickt.

Für den Winterschlaf haben die Gräsers ein Igelhaus gekauft, das nun überdacht in ihrem Garten steht. "Wir haben das Igelhaus mit Stroh vollgestopft und einen Strohhaufen davor gemacht", so Jörg Gräser. Der Igel habe zwei Tage lang ein Nest gebaut und sei dann eingeschlafen, ergänzt seine Frau.

"Es ist ein schönes Gefühl, dass er jetzt da draußen schläft und wir wissen: Ohne uns hätte er es nicht geschafft." Der Igel schlafe so lange, bis es draußen wieder wärmer werde, meint Steffi Gräser. "Igel können bis in den Mai hinein schlafen."

Jörg Gräser: Igel sind zunehmend bedroht

Igel Mirko ist aber nicht der einzige Igel, der im Garten der Gräsers seinen Winterschlaf hält. "Wir haben viele Igel, die in verschiedenen Ecken unseres Grundstücks ihren natürlichen Winterschlaf halten", sagt Jörg Gräser.

Der Tierpfleger und seine Frau Sorgen sich um die Igel in Deutschland. Die Tiere seien zunehmend in Gefahr - ihre Lebensräume würden immer kleiner, außerdem drohe Nahrungsmangel, weil sie immer weniger Insekten fänden. Daher sei es wichtig, ein bisschen Laub im Garten liegen zu lassen, sagt Jörg Gräser – "auch wenn es nicht ganz so schön aussieht".

Das sind die zehn größten Gefahren für Igel

Autos und andere Fahrzeuge

Absätze wie Treppen und Schächte

Fallen für Mäuse oder Ratten sowie Giftköder

Insekten- und Unkrautvernichter sowie chemische Dünger

frei laufende Hunde und Katzen

herumliegender Müll

Rasenmäher und Motorsensen

Mistgabeln

Gartenteiche und Schwimmbecken

Garten- und Brauchtumsfeuer

Wenn Igel Mirko im Frühjahr wieder aufwacht, werden die Gräsers ihn noch ein bisschen füttern und dann in die Freiheit entlassen. "Ob er bei uns auf dem Grundstück bleibt oder woanders hinwandert, entscheidet der Igel", sagt Steffi Gräser.