SEK-Einsatz in Leipzig Amoklauf an Schule geplant? Polizei nimmt Studenten in Leipzig fest

In Leipzig ist es am Donnerstagmorgen zu einem Großeinsatz der Polizei gekommen. Ein Mann soll möglicherweise einen Amoklauf an einer Schule geplant haben. Das SEK stürmte die Wohnung des Verdächtigen.