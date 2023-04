Sachsen will mehr Berufsschüler finanziell bei Unterbringung und Verpflegung unterstützen. Welche Gruppen davon profitieren sollen und wie viel Geld vorgesehen ist.

In Sachsen sollen mehr Berufsschüler Anspruch auf finanzielle Unterstützung bekommen. (Symbolbild)

Dresden/EPD - Sachsen will mehr Berufsschüler finanziell bei Unterbringung und Verpflegung unterstützen. „Wir müssen die Attraktivität der Berufsausbildung weiter erhöhen, um für die Wirtschaft noch mehr Auszubildende zu gewinnen“, erklärte Kultusminister Christian Piwarz (CDU) am Mittwoch in Dresden. Dafür habe das Kultusministerium die Verordnung der Schülerunterbringung geändert.

Anspruch auf finanzielle Hilfe haben demnach nun auch Berufsschülerinnen und Berufsschüler mit Abitur, Studienaussteiger sowie Menschen, die ihren Beruf wechseln. Zuvor seien diese Gruppen aus der Förderung ausgenommen gewesen, hieß es.

Förderung von 16 Euro pro Unterrichtstag

Ist der Weg zwischen Hauptwohnsitz und Berufsschule für eine tägliche Anreise zu lang, könnten Berufsschülerinnen und -schüler rückwirkend zum 1. August 2022 Unterstützung für eine außerhäusliche Unterbringung erhalten, hieß es weiter.

Die Förderung belaufe sich auf 16 Euro pro Unterrichtstag, einschließlich Anreise- und Abreisetagen und dazwischenliegenden unterrichtsfreien Tagen. Die Unterstützung für Unterbringung und Verpflegung werde von den Bewilligungsstellen in den Landkreisen und kreisfreien Städten ab Beginn des Schuljahres 2022/2023 bewilligt.

Im Doppelhaushalt 2023/2024 stehen nach Angaben des Kultusministeriums dafür insgesamt rund 4,8 Millionen Euro zur Verfügung.