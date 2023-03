Die russische Friedensnobelpreisträgerin Irina Scherbakowa ist am kommenden Montag zu Gast in Leipzig. Hintergrund ist die Reihe „Leipziger Gespräche“.

Leipzig/EPD - Friedensnobelpreisträgerin Irina Scherbakowa ist am kommenden Montag zu Gast in Leipzig. In der Reihe „Leipziger Gespräche“ stellt sie sich im Theaterhaus Schille den Fragen von Moderator Thomas Bille. Das Gespräch wird auch live gestreamt, wie die Volkshochschule Leipzig und die Sparkasse Leipzig am Montag als Veranstalter mitteilten.

Die 1949 geborene russische Historikerin und Autorin Scherbakowa erhielt im vergangenen Jahr zusammen mit der von ihr gegründeten Menschenrechtsorganisation Memorial den Friedensnobelpreis.

Die Organisation hat in den vergangenen 35 Jahren über Repressionen in der ehemaligen Sowjetunion aufgeklärt und für die Menschenrechte und die Stärkung der Zivilgesellschaft im heutigen Russland und in den Nachfolgestaaten der Sowjetunion gekämpft. Nach dem Verbot von Memorial Ende 2021 durch die russischen Behörden und dem russischen Angriff auf die Ukraine verließ Scherbakowa Russland.