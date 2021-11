Leipzig/dpa - Aus einer Kleingartenanlage in Leipzig sind am Wochenende etwa 50 Ziervögel gestohlen worden. Der Wert der Beute bewege sich im vierstelligen Bereich, teilte die Polizei am Montag mit. Die Unbekannten seien im Stadtteil Neulindenau in elf Gartenlauben und ein Vogelgehege eingebrochen. Die Polizei sucht nach den Tätern.