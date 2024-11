Robbie Williams wird im nächsten Jahr auf große Europa-Tour gehen. Auch in Leipzig will der britische Popsänger ein Konzert geben.

Leipzig. - Das Warten der Fans des britischen Sängers Robbie Williams hat ein Ende. Für seine neue Tour kommt er 2025 nach Deutschland.

Sieben Städte in Deutschland wird er auf seiner Tour "Robbie Williams - Live 2025" besuchen. Auch in Leipzig macht der Sänger und Songwriter Halt.

Vorgruppe ist die britische Indiepop-Band "The Lottery Winners". Mit ihrem letzten Album belegten sie in Großbritannien den ersten Platz in den Charts.

"Robbie Williams - Live 2025": Deutschland-Termine im Überblick

25. Juni 2025 - Gelsenkirchen - Veltins-Arena

- Gelsenkirchen - Veltins-Arena 30. Juni 2025 - Hannover - Heinz von Heiden Arena

- Hannover - Heinz von Heiden Arena 9. Juli 2025 - Leipzig - Red Bull Arena

- Leipzig - Red Bull Arena 21. Juli 2025 - Berlin - Waldbühne Berlin

- Berlin - Waldbühne Berlin 22. Juli 2025 - Berlin - Waldbühne Berlin

- Berlin - Waldbühne Berlin 26. Juli 2025 - München - Olympiastadion München

- München - Olympiastadion München 10. August 2025 - Frankfurt - Deutsche Bank Park

Die Leipziger Volkszeitung berichtet, dass der Presale schon am 14. November, 11 Uhr, auf www.robbiewilliams.com startet. Am 15. November beginnt der allgemeine Vorverkauf um 11 Uhr.

Robbie Williams im Januar mit neuem Film "Better Man" in deutschen Kinos

Der ehemalige "Take That"-Sänger geht nicht nur auf große Europa-Tour, sondern wird auch auf den Leinwänden in den deutschen Kinos laufen. Sein Biopic heißt "Better Man" und wird ab dem 2. Januar 2025 laufen.

In seinem Film "Better Man" geht es um Robbie Williams selbst. Er erzählt seinen Aufstieg in drei Jahrzehnten. Der Streifen ist als eine Art satirisches Musical angelegt. Das Skurrile an dem Film: Der Sänger wird nur als animierter Schimpanse zu sehen sein.