Weiter Suche nach vermisster Neunjähriger in Döbeln - Hat die Schule versagt?

Döbeln. - Bei der dringlichen Suche nach der neunjährigen Valeriia in Döbeln hat die Polizei die Bevölkerung zur Mithilfe aufgerufen. Die Einwohner wurden am Mittwoch gebeten, in eigenen Gärten, Kellern, Garagen oder Schuppen nach dem Mädchen Ausschau zu halten.

Nach dem Mädchen wird laut Polizei weiterhin „mit Hochdruck“ gesucht. Dazu sollte am Mittwoch erneut Unterstützung der Bereitschaftspolizei hinzugezogen werden. Zudem waren am frühen Mittwochmorgen erneut Spezialhunde im Einsatz. Mit sogenannten Flächenhunden seien Wälder, Felder und Wiesen durchstreift worden, Trümmerhunde hätten in Abrissgebäuden nach dem Mädchen gesucht.

Polizei sucht weiter nach vermisstem Mädchen im sächsischen Döbeln

Neue Hinweise auf das Kind haben sich den Angaben nach jedoch nicht ergeben. Bereits am Vortag waren das Stadtgebiet und der Flussbereich der Freiberger Mulde intensiv abgesucht worden.

Die Polizei versucht seit Montagabend, die Neunjährige zu finden. Polizeitaucher und Wasserschutzpolizei waren im Einsatz, die den Fluss Mulde und das Ufer absuchten.

Von dem Kind aus einer in der Kleinstadt lebenden ukrainischen Familie fehlt weiter jede Spur. Zuletzt wurde es am Montagmorgen gesehen, es hatte sich nach Polizeiangaben gegen 6.50 Uhr auf den Weg zur Schule gemacht. Dabei sei die Neunjährige meist kurz mit einem Bus gefahren. Wie sich später herausstellte, war sie aber nicht im Unterricht.

Vermisstes Mädchen in Döbeln: Schule soll Eltern und Polizei nicht alarmiert haben

Nach Angaben der "Bild" hat die Schule weder Polizei noch Eltern über das Fehlen des Mädchens informiert. "Leider müssen wir bestätigen, dass es keine Meldung seitens der Schule gegeben hat", sagte das Landesamt für Schule und Bildung der Bild-Zeitung. "Wir müssen in diesem Sachverhalt ermitteln, warum kein Telefonat geführt wurde."

Wenn ein Kind ohne Krankmeldung oder eine andere Begründung nicht zum Unterricht erscheint, muss die Schule die Eltern informieren. Sind diese nicht erreichbar, kann die Schule die Polizei alarmieren.