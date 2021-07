Polizei fahndet nach 15-Jähriger aus Leipzig

Leipzig/MZ - Die Polizei in Leipzig sucht nach der 15-jährigen Anfissa A. Die Jugendliche wurde nach Polizeiangaben am Montag gegen 20.20 Uhr das letzte Mal gesehen.

Die Vermisste verließ am Montag, den 5. Juli 2021, gegen 7 Uhr die elterliche Wohnung in Leipzig. Am Nachmittag kam sie nach der Schule nicht nach Hause und hielt sich nach aktuellen polizeilichen Erkenntnissen im Leipziger Stadtgebiet (Leipziger Osten) auf.

Letzter bekannter Aufenthaltsort ist die Zentralhaltestelle am Leipziger Hauptbahnhof. Dort hielt sie sich gemeinsam mit einer Freundin bis gegen 20:20 Uhr auf. Seitdem kehrte sie nicht nach Hause zurück. Die Vermisste gilt als zuverlässig und bleibt ohne Absprache nicht einfach über Nacht weg. Sie meldete sich bislang zweimal telefonisch bei Familienangehörigen und teilte mit, dass es ihr gut gehe. Der Aufenthaltsort der Vermissten ist jedoch nach wie vor ungeklärt.

Da bisherige Suchmaßnahmen nicht zu ihrem Auffinden führten, wendet sich die Polizeidirektion Leipzig nun an die Bevölkerung und bittet um Mithilfe bei der Suche nach der Vermissten.

Die Polizei fragt: Wer hat die 15-Jährige seit dem 5. Juli 2021 im Raum Leipzig gesehen oder weiß, wo sie sich aufhalten könnte? Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei, Dimitroffstraße 1 in 04107 Leipzig, Tel. (0341) 966 4 6666 zu melden.