Nach Fahndung: Vermisste Jugendliche aus Leipzig ist wieder da

Leipzig/DUR - Eine in Leipzig vermisste 17-Jährige ist wieder da. Am Donnerstagnachmittag teilten die Beamten mit, dass die Gesuchte wohlbehalten zurückgekehrt ist. Das Mädchen war zuvor am Mittwochabend nach einer Behandlung im Krankenhaus nicht in ihre Wohngruppe zurückgekehrt, so dass die Polizei öffentlich nach ihr gefahndet hatte.