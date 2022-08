Seit dem 11. August ist der 30-jährige Leipziger Sebastian E. spurlos verschwunden. Die Polizei bittet um Hinweise zum Aufenthalt des Mannes, der möglicherweise in Not ist.

Leipzig/DUR/mad - Die Polizei in Leipzig bittet um Unterstützung bei der Suche nach einem vermissten Mann. Der 30-jährige Sebastian E. wurde zuletzt am Morgen des 30. Juli 2022 gesehen. Bei dem Vermissten ist eine Eigengefährdung nicht auszuschließen, so die Mitteilung der Polizei.

Der Vermisste verließ gegen 08.15 Uhr seine Wohnung in Neustadt-Neuschönefeld und ist seit dem verschwunden. Im Rahmen der Ermittlungen wurde bisher bekannt, dass Sebastian E. nach dem Verlassen der Wohnung zunächst im OBI-Baumarkt in der Chemnitzer Straße und direkt danach im Globus in der Nordstraße in Markkleeberg-Wachau war. Danach verliert sich seine Spur.



Sebastian E. ist mit einem roten Kleinwagen Citroen DS3 Crossback mit dem Kennzeichen: L-SE 290 unterwegs. Nach dem Fahrzeug wird im Rahmen der Suche ebenfalls gefahndet.

Der gesuchte Sebastian E. aus Leipzig wird wie folgt beschrieben:

Scheinbares Alter: ca. 28 - 32 Jahre

ca. 28 - 32 Jahre G eschlecht: männlich

männlich Größe: ca. 165 Zentimeter

ca. 165 Zentimeter Körperbau: kräftig

kräftig Gesicht: blasse Hautfarbe; Kinnbart

blasse Hautfarbe; Kinnbart Haarfarbe/ -form: braun, kurz

braun, kurz Bes. Merkmale: Brillenträger

Brillenträger Bekleidung: vermutlich Basecap bunt " Hardrock Cafe Cran Canaria"

vermutlich Basecap bunt " Hardrock Cafe Cran Canaria" Mitgeführte Gegenstände: grauer Rucksack

Die Polizei fragt: Wer hat Sebastian E. oder seinen Pkw seit dem 11. August 2022 gesehen oder hatte Kontakt zu ihm? Wer kann sonstige Hinweise zu seinem Aufenthaltsort geben?

Hinweise bitte an das Polizeirevier Leipzig-Zentrum unter Telefon: +49 (0) 341 966-34299 oder an jede andere Polizeidienststelle.