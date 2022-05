Mutmaßliche Linksextremistin: Neue Anklage gegen Lina E.

Halle (Saale)/Leipzig/MZ - Der Generalbundesanwalt hat die mutmaßliche Linksextremistin Lina E. erneut angeklagt. Die Strafverfolger werfen der angeblichen Rädelsführerin einen weiteren brutalen Überfall in Leipzig im Oktober 2018 vor. Das teilte die Behörde in Karlsruhe am Montag mit. Lina E. sitzt bereits in Untersuchungshaft und ist wegen Mitgliedschaft in einer linksextremen kriminellen Vereinigung und Angriffen auf politische Gegner angeklagt. Die Mittzwanzigerin war jahrelang an der Universität in Halle eingeschrieben und lebte in Leipzig.

