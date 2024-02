Nach einem Feuer in einem Mehrfamilienhaus in Leipzig-Paunsdorf nimmt die Polizei zwei Teenager fest. Sie sollen eine Frau und ihren Lebensgefährten getötet und den Brand gelegt haben.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Leipzig/MZ - Ein Feuer, mehrere Verletzte und zwei Tote: Nach dem Brand in einem Mehrfamilienhaus im Leipziger Ortsteil Paunsdorf untersucht die Polizei nun nicht nur die Brandursache, sondern ermittelt auch wegen Mordes: Dringend tatverdächtig sind nach Angaben der Polizei und der Staatsanwaltschaft zwei Teenager im Alter zwischen 14 und 18 Jahren. Sie wurden am Sonntag vorläufig festgenommen und sitzen in Untersuchungshaft, wie die Behörden am Montag mitteilten.