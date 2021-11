Mehrere gestohlene Fahrzeuge entdeckt:  Polizei fasst mutmaßlichen Seriendieb in Leipzig

Nach dem geplatzten Verkauf eines gestohlenen Mopeds ermittelt die Polizei in Leipzig gegen einen 44 Jahre alten mutmaßlichen Serientäter.

Illustration: Der Tacho eines Mopeds aus dem Hause Simson Suhl, in diesem Fall einer sogenannten Schwalbe.

Leipzig/DUR/mad - Ein mutmaßlicher Fahrzeugdieb ist am Montag der Polizei in Leipzig ins Netz gegangen. Der 44-Jährige hatte versucht, ein entwendetes Moped zu verkaufen, so die Mitteilung der Polizei. Demnach sei bei der Überprüfung der Fahrgestellnummer festgestellt worden, dass das Kraftrad gestohlen gemeldet worden war.

Laut Polizei hatte der rechtmäßige Besitzer erst am Montagmorgen den Diebstahl zweier Krafträder, einer Simson und eines Motorrades MZ RT, festgestellt und daraufhin angezeigt. Beide Fahrzeuge waren neben einem Notstromaggregat und mehrerer Benzinkanister aus der Tiefgarage eines Mehrfamilienhauses in Leipzig gestohlen worden. An dem mit Gewalt aufgehebelten Rolltor der Tiefgarage sei zudem ein Schaden von etwa 5000 Euro entstanden.

Die hinzugezogenen Polizei konnte bei den anschließenden Ermittlungen neben den gestohlenen Leichtkrafträdern auch ein weiteres gestohlenes Motorrad BMW und einen zur Fahndung ausgeschriebenen Pkw Fiat feststellen. Der 44-Jährige muss sich nun sich wegen Urkundenfälschung, Sachbeschädigung und des besonders schweren Falls des Diebstahls verantworten.