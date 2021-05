Lkw fährt bei Rot über Ampel und kracht in Auto - zwei Verletzte

In Schkeuditz sind bei einem Unfall zwei Menschen so schwer verletzt worden, dass sie ins Krankenhaus gebracht werden mussten.

Schkeuditz - In Schkeuditz (Landkreis Nordsachsen) sind bei einem Unfall am frühen Mittwochmorgen zwei Menschen so schwer verletzt worden, dass sie ins Krankenhaus gebracht werden mussten. Ein Lkw sei bei Rot über die Ampel gefahren und dabei mit einem entgegenkommenden Wagen zusammengeprallt, der nach links abbiegen wollte, teilte die Polizei mit. Der Aufprall sei so stark gewesen, dass der Wagen des 47 Jahre alten Fahrers in die Mittelleitplanke geschleudert worden sei.