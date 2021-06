Leipziger Zoo freut sich über kleine Riesenotter

Leipzig - Der Leipziger Zoo freut sich über Nachwuchs bei den Riesenottern. Das sieben Jahre alte Weibchen Emilia hat am 12. Juni vier gesunde Jungtiere zur Welt gebracht, teilt der Zoo am Montag mit. Es ist bereits das zweite Mal, dass Muttertier Emilia für Nachwuchs in der Tropenerlebniswelt Gondwanaland sorgt.

„Bisher sieht alles gut aus, das Weibchen wirkt entspannt, lässt die Jungen ausreichend trinken und kümmert sich zusammen mit dem Männchen Tacutu sehr fürsorglich“, sagt Seniorkurator Ariel Jacken. Die Jungtiere werden von dem Paar in den nächsten Wochen hinter den Kulissen in der Mutterstube versorgt.

Erst im Alter von circa vier Wochen nehmen die Elterntiere die Jungen aus der sicheren Wurfbox mit auf die Außenanlage. Der Zoo Leipzig war im Jahr 1882 der erste europäische Zoo, der die inzwischen stark gefährdeten Riesenotter in Haltung nahm. (mz/mad)