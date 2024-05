In Leipzig sind Mitarbeiter des Tierheims zu einem besonders emotionalen Einsatz gerufen worden. Zehn junge Kitten waren einfach in einem Karton ausgesetzt worden.

Zehn Kätzchen in Karton ausgesetzt - Drei Kitten von Leiden erlöst

Zehn verwahrloste junge Kitten sind in Leipzig in einem Karton ausgesetzt worden.

Leipzig/DUR. - Tierheime bekommen es immer mal wieder mit unschönen Anblicken zu tun. Am Mittwochabend, 22. Mai, ist nach eigenen Angaben eine Mitarbeiterin des Tierheims Leipzig zu einem besonders emotionalen Einsatz gerufen worden.

Insgesamt zehn junge Kitten unterschiedlichen Alters waren in einem Karton ausgesetzt worden. "Einige in einem miserablen Zustand. Zwei der Katzenkinder hatten komplett verkümmerte Hinterbeine. Ein weiteres Tier heftige Ataxien. Das Katerchen war weder in der Lage sich fortzubewegen, noch wirklich zu fressen", heißt es auf Facebook.

Als Ataxien werden einige seltene Erkrankungen des Gehirns und Rückenmarks bezeichnet, bei denen das Zusammenspiel verschiedener Muskelgruppen gestört ist.

Zehn junge verwahrloste Katzen in Leipzig gefunden

Drei Kitten wurden bereits durch einen Tierarzt von ihren Leiden erlöst. Sieben Kitten konnten gerettet werden, heißt es. Das Tierheim bittet zudem um Spenden, um die "tierärztliche Versorgung der kleinen Fundkitten sicherstellen zu können".

Noch seien die jungen Katzen nicht für eine Vermittlung bereit. Auf Instagram wolle das Tierheim Interessenten dazu auf dem Laufenden halten.