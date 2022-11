Leipzig stellt 243 Schlafplätze für Wohnungslose zur Verfügung

Leipzig/epd - Die Stadt Leipzig stellt ab dem 15. November täglich 243 Schlafplätze für wohnungslose Menschen im Rahmen ihres Winterprogramms zur Notunterbringung zur Verfügung. Das Programm soll bis Ende März 2023 laufen und bei andauernden niedrigen Temperaturen auch verlängert werden, wie die Stadtverwaltung am Mittwoch in Leipzig mitteilte. Die Bettenkapazität in den verschiedenen Einrichtungen könne bei Bedarf kurzfristig erhöht werden.

Wohnungslose Menschen werden zudem durch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Straßensozialarbeit, den Hilfebus und Beratungsstellen über Möglichkeiten der Notunterbringung informiert, wie es weiter hieß. Wer die Angebote ablehne, könne bei Bedarf einen Schlafsack und einen Nothilferucksack in Tagestreffs oder bei Straßensozialarbeiterinnen und -arbeitern erhalten. Das Sozialamt stelle dafür 120 Schlafsäcke und Notfallrucksäcke bereit.

Ein Hilfebus nehme zudem telefonisch Informationen über obdachlose und hilfebedürftige Menschen entgegen. Vor allem bei kalter Witterung könnten Wohnungslose per Hilfsbus zu den Notunterkünften gefahren werden. Passanten, die wohnungslose Personen bei Außentemperaturen unter zehn Grad ohne witterungsgerechte Ausstattung antreffen, werden vom Sozialamt gebeten, die Notrufnummer 112 zu kontaktieren.