Der Teenager wollte zum Fußballtraining, kam dort aber nicht an. Seit Donnerstag wird in Leipzig ein 14-Jähriger vermisst. Wer hat den Jungen gesehen? (Bild im Text)

Polizei steht an einem Schild: In Leipzg wird einvermisster 14-Jähriger gesucht.

Leipzig/DUR/mad - Ein seit Donnerstag verschwundener Teenager beschäftigt die Polizei in Leipzig. Der 14 Jahre alte Jugendliche verließ am Donnerstag mit einer Freundin seine Wohngruppe in Leipzig mit der Absicht, zum Fußballtraining zu gehen. Dort kam der Junge jedoch nicht an. Nachdem sich beide gegen 17.30 Uhr im Bereich Riebeckstraße/Oststraße getrennt haben, verliere sich die Spur des 14-Jährigen, so die Mitteilung der Polizei am Samstag.

Mögliche Aufenthaltsorte des Gesuchten könnten der Osten von Leipzig insbesondere der Bereich Eisenbahnstraße sein. Die Suche des Vermissten blieb bisher erfolglos, deshalb wurde der Junge zur Fahndung ausgeschrieben.

Der 14 Jahre alte Younes aus Leipzig wird seit Donnerstag vermisst. Foto Polizei Leipzig

scheinbares Alter: 14 Jahre

1,71 m groß

schlanke Gestalt

dunkelblonde Haare, wellig, mittellang, an den Seiten rasiert

braune Augen

spricht Deutsch mit Akzent

Bekleidung: Jogginganzug, schwarze Schuhe der Marke Nike, braune Umhängetasche der Marke Gucci

Die Polizei sucht Personen, die seit Donnerstag mit dem Vermissten Kontakt hatten oder ihn eventuell gesehen haben. Hinweise bitte an das Polizeirevier Leipzig, Dimitroffstraße 1 in 04107 Leipzig, Tel. (0341) 966-34299.