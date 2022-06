Leipzig: Explosion Sparkasse - Polizei ermittelt

In Leipzig gab es eine Explosion in einer Sparkasse. Ob Bargeld entwendet wurde ist laut Polizei noch unklar.

Leipzig/dpa - Nach einer Explosion in der Nacht zu Donnerstag in einer Leipziger Sparkasse laufen die Ermittlungen vor Ort noch. Wie ein Sprecher der Polizei am Donnerstagmorgen mitteilte, sei noch nicht geklärt, ob Bargeld entwendet wurde.

Auch wie es zu der Explosion in dem Container kam, sei noch unklar. Die Einsatzkräfte von Polizei und Feuerwehr seien noch vor Ort.