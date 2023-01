Am Montagmorgen war in Bad Lausick im Landkreis Leipzig eine Leiche gefunden worden. Die Polizei konnte die tote Person nun identifizieren. Es handle sich um einen seit Ende November vermissten 18-Jährigen.

Leipzig/Bad Lausick/dpa - Ein vermisster 18-Jähriger ist am Montagmorgen tot an einer Bahnstrecke in Bad Lausick (Landkreis Leipzig) gefunden worden. „Die Todesermittlungen sind eingeleitet, derzeit gibt es keine Hinweise auf eine Straftat“, sagte eine Sprecherin der Polizei am Montagnachmittag auf Anfrage. Der 18 Jahre alte Bad Lausicker wird seit Ende November vermisst. Die Polizei hatte die Öffentlichkeit um Mithilfe gebeten. Wegen des Leichenfunds war die Bahnstrecke zwischen Leipzig und Chemnitz nach Angaben der Bundespolizei für rund zwei Stunden gesperrt.