Leiche eines 20-Jährigen aus Badesee in Leipzig geborgen

Leipzig - Die Leiche eines jungen Mannes ist am Wochenende aus dem Kulkwitzer See in Leipzig geborgen worden. Derzeit sei unklar, wie der 20-Jährige ums Leben gekommen sei, sagte eine Polizeisprecherin am Montag. Der Tote war am Sonnabend von einem Zeugen entdeckt und gemeldetworden. Die Staatsanwaltschaft hat zur Klärung der Todesursache eine rechtsmedizinische Obduktion der Leiche angeordnet. Es wurde ein Todesermittlungsverfahren eingeleitet, um die Umstände aufzuklären. (mz/pda)