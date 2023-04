Entsetzen und Fassungslosigkeit beim Tierschutzverein Wurzen bei Leipzig: Ein aufmerksamer Passant fand eine trächtige Katze in einem Kleidercontainer vor. Das Tier war in einem zugebundenen Sack verfrachtet.

Wurzen/DUR/awe - Wut und Fassungslosigkeit dürften sich bei den Mitarbeitern des Tierschutzverein Wurzen kurz nach Ostern breit gemacht haben. Ein aufmerksamer Bürger fand am Dienstag einen zugeschnürten Sack in einem Kleidercontainer, in dem sich eine Katze befand. Bei aller Not des verscharrerten Tieres kam noch der Umstand hinzu, dass die Katze trächtig war.

Katze im Tierheim Wurzen abgeben - Jungtiere noch am selben Tag geboren

Der Wurzener Tierfreund gab die abgekämpfte Fellnase beim Tierschutzverein Wurzen ab. Auf ihrer Facebookseite teilte der Verein mit, dass das Tier noch am selben Tag ihres Auffindens drei Jungtiere gebar. Die Mitarbeiter gaben dem Tier den Namen "Chloe".

In der Kommentarspalte des abgesetzten Posts herrscht bei Usern Bestürzen. Der Beitrag wurde mehrere hundert Mal geteilt, um Informationen zu der Findelkatze zu erlangen.

"Chloe" wurde in einem zugeschnürten Sack in einem Kleidercontainer gefunden. Foto: Screenshot/ Facebook/Tierheim Wurzen

Der Tierschutzverein hofft, dass durch den Facebook-Aufruf weitere Angaben zu "Chloe" erlangt werden können.