Der Fall Gil Ofarim bewegt weiterhin viele Menschen in Deutschland. Anfang Oktober 2021 wurde der Musiker nach eigenen Angaben im Leipziger Westin-Hotel antisemitisch beleidigt. Doch Überwachungsvideos zeigen laut Behörden, dass Ofarim gelogen hat. Am 7. November beginnt nun der Prozess gegen den Musiker.

Leipzig/DUR/dpa – Der Fall Gil Ofarim sorgt weiter für Diskussionen. Wurde der Musiker Anfang Oktober in einem Leipziger Luxushotel antisemitisch beleidigt? Bis heute steht Aussage gegen Aussage.

Die Behörden sind sich jedoch sicher, dass Ofarim gelogen hat. Der 41-Jährige muss sich wegen des Vorwurfs falscher Verdächtigung und Verleumdung verantworten.

Wir fassen vor dem Prozessbeginn am 7. November in Leipzig den aktuellen Stand zusammen.

05.11.23: Gil Ofarim bleibt bei seiner Version des Geschehens in Leipzig

Wenige Tage vor Beginn des Prozesses gegen ihn hat Gil Ofarim die Antisemitismusvorwürfe bekräftigt: "Ich weiß, was mir passiert ist. Es ging mir nicht um den Mitarbeiter, sondern um Antisemitismus“, sagte der 41-Jährige der „Welt am Sonntag“. Er sei froh, dass jetzt viel herauskommen werde, was bisher nicht gesagt oder geschrieben worden sei. Er habe Vertrauen in die Justiz.

18.11.23: Leipziger Gericht lässt weitere Anklagepunkte gegen Musiker Gil Ofarim zu

Der Musiker Gil Ofarim muss sich ab dem 7. November in Leipzig vor Gericht verantworten. Das Landgericht Leipzig ließ nun weitere Anklagepunkte gegen den Musiker zu.

Zusätzlich zum Vorwurf falscher Verdächtigung und Verleumdung ließ das Gericht nun auch Anklagen wegen falscher Versicherung an Eides Statt in zwei Fällen, davon in einem Fall in Tateinheit mit Betrug und in einem Fall in Tateinheit mit versuchtem Betrug, zu.

19.10.23: Gericht prüft Sicherheitslage vor Ofarim-Prozess in Leipzig

Knapp drei Wochen vor Beginn des Prozesses gegen den Musiker Gil Ofarim wegen des Vorwurfs der Verleumdung prüft das Landgericht Leipzig, ob die Sicherheitsmaßnahmen vor Ort erhöht werden müssen. „Momentan haben wir keine Anhaltspunkte dafür, dass etwas Konkretes passiert. Bis zum Prozessbeginn werden wir aber im Blick behalten, ob die Sicherheitsvorkehrungen angepasst werden müssen“, sagte eine Sprecherin des Landgerichts.

20.06.23: Gil Ofarim: Musiker muss nach Davidstern-Skandal doch noch vor Gericht

Lange war es ruhig um ihn, doch nun ist es klar: Gil Ofarim muss wegen falscher Verdächtigung und Verleumdung vor Gericht. Prozessbeginn ist der 7. November.

18.10.22: Prozess gegen Gil Ofarim auf unbestimmte Zeit verschoben

In einer Woche sollte der Musiker Gil Ofarim vor Gericht stehen: Er hatte Antisemitismus-Vorwürfe gegen einen Mitarbeiter eines Leipziger Hotels erhoben. Die Justiz glaubte ihm aber nicht - und klagte den 40-Jährigen an. Der Prozess ist nun aber vorerst abgesagt.

16.10.22: OLG Dresden lehnt Beschwerden von Gil Ofarim ab

Der Musiker Gil Ofarim ist mit seinen Befangenheitsanträgen gegen einen Richter am Landgericht Leipzig in seinem Verfahren wegen falscher Verdächtigung und Verleumdung gescheitert. Das Oberlandesgericht Dresden (OLG) lehnte am Freitag die Beschwerden gegen die Ablehnung der Befangenheitsanträge ab.

23.09.22: Gil Ofarims Anwälte erheben vor Prozessstart Vorwürfe gegen Leipziger Justiz

Nach Eröffnung eines Verleumdungsverfahrens gegen Gil Ofarim hat die Verteidigung des Musikers Vorwürfe gegen die Leipziger Justiz erhoben. Der Sänger muss sich wegen Antisemitismus-Vorwürfen gegen ein Leipziger Hotel verantworten. Es solle ein öffentlichkeitswirksamer Schauprozess durchgeführt werden, teilten Ofarims Anwälte Alexander Stevens aus München und Markus Hennig aus Berlin mit.

21.09.22: Landgericht Leipzig lässt Anklage gegen Gil Ofarim zu

Das Landgericht Leipzig hat die Anklage gegen den Musiker Gil Ofarim wegen falscher Verdächtigung und Verleumdung zugelassen und das Hauptverfahren eröffnet. Der Musiker hatte vor einem Jahr in einem viralen Video Antisemitismus-Vorwürfe gegen ein Leipziger Hotel erhoben. Nach Einschätzung der Staatsanwaltschaft Leipzig hat sich der Vorfall aber nicht so zugetragen.

04.05.22: Antisemitismus-Vorwurf: Gil Ofarim bleibt laut Anwalt bei seiner Sicht der Dinge

Trotz einer Verleumdungsklage hält der Musiker Gil Ofarim laut seinem Anwalt an seiner Darstellung eines mutmaßlich antisemitischen Vorfalls in einem Leipziger Hotel fest.

„Davon können Sie ausgehen“, sagte der Anwalt Markus Hennig dem NDR-Medienmagazin „Zapp“ auf die Frage, ob Ofarim bei seiner Version des Vorfalls bleibe. Nach wie vor prüft das Leipziger Landgericht, ob sie die Klage der Staatsanwaltschaft gegen Ofarim zulassen wird.

06.04.22: Trotz Anklage wegen Verleumdung: RTL hält an Gil Ofarim fest

Trotz der Anklage der Staatsanwaltschaft Leipzig wegen Verleumdung hält TV-Sender RTL vorerst an Sänger Gil Ofarim fest. Obwohl sich die Behörden sicher sind, dass der 39-Jährige bei seinem Antisemitismusvorwurf gegen einen Leipziger Hotelmitarbeiter gelogen hat, bleibe er Teil der Oster-Produktion „Die Passion“.

01.04.22: Gil Ofarim: Landgericht entscheidet demnächst über Anklage

Nach Antisemitismusvorwürfen gegen ein Leipziger Hotel hat die Staatsanwaltschaft Leipzig Anklage gegen den Musiker Gil Ofarim erhoben. Nun soll das Landgericht entscheiden, ob die Klage zugelassen wird. Wie es jetzt weitergehen könnte.

31.03.22: Nach Antisemitismus-Vorwurf gegen Leipziger Hotel: Gil Ofarim wegen Verleumdung angeklagt

Die Staatsanwaltschaft hat nach Gil Ofarims Antisemitismus-Vorwurf gegen ein Leipziger Hotel nun Anklage wegen falscher Verdächtigung und Verleumdung gegen den Sänger erhoben.

31.03.22: Antisemitismus-Vorwurf: Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer kritisiert Gil Ofarim

Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) kritisierte den Sänger Gil Ofarim hart nachdem gegen ihn Anklage wegen Verleumdung erhoben wurde.

29.01.22: Fall Ofarim: Antisemitismus-Beauftragter sieht Rückschlag im Kampf gegen Judenhass

Im Oktober beklagte Sänger Gil Ofarim Antisemitismus in einem Leipziger Hotel. Bis heute ermittelt die Staatsanwaltschaft. Aber wie es auch ausgeht: Die Sache habe eher geschadet, sagt der Bundesbeauftragte Felix Klein.

25.01.22: Antisemitismusvorwürfe gegen Leipziger Hotel: Weiteres Gutachten im Fall Ofarim

Sänger Sänger Gil Ofarim hat behauptet, dass er in einem Leipziger Hotel wegen seines Davidsterns abgewiesen wurde. Jetzt gibt es ein weiteres Gutachten zu dem Vorfall im Hotel Westin Leipzig.

7.12.21: Ermittler stellen Vorfall mit Schauspieler nach

Um den Vorfall aufzuklären, betreiben die Ermittler offenbar großen Aufwand. Nun wurde bekannt, dass die Polizei mit einem Schauspieler Ofarims Handlungen in der Hotellobby am 4. Oktober nachgestellt hat. Das dabei entstandene Videomaterial soll von Experten mit den Original-Aufnahmen verglichen werden.

12.11.21: Wie ist der aktuelle Stand der Ermittlungen?

Im Zusammenhang mit den Antisemitismus-Vorwürfen des Sängers Gil Ofarim gegen einen Mitarbeiter des Leipziger Westin Hotels liegt das Gutachten zu den Überwachungsvideos vor. Im Rahmen der noch andauernden Ermittlungen werden die Ergebnisse nun bewertet und gewürdigt, teilte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft auf Anfrage mit. Lesen Sie hier mehr dazu.

Historie: Was ist laut Gil Ofarim am 4. Oktober im Westin Leipzig passiert?

Nach eigenen Angaben wollte der Musiker am 4. Oktober 2021 im Leipziger Westin-Hotel einchecken. In der Schlange habe das Hotelpersonal jedoch immer wieder andere Gäste ihm vorgezogen.

Als er nach 15 Minuten an der Reihe gewesen sei, habe er gefragt, was das solle. Der Hotelmitarbeiter habe ihm die Antwort gegeben: „Um die Schlange zu entzerren“, dabei habe Ofarim ja selbst darin gestanden. Daraufhin habe „irgendeiner aus der Ecke“ gerufen, dass er seinen Stern einpacken solle.

Auch der Hotel-Mitarbeiter habe gesagt: „Packen Sie Ihren Stern ein.“ Ofarim veröffentlichte am 5. Oktober dazu ein Video auf Instagram.

Um was für einen Stern geht es bei Gil Ofarm genau?

Gil Ofarim ist bekennender Jude und trägt auch regelmäßig eine Kette mit einem Davidstern. Der Davidstern ist eines der bekanntesten Symbole, die mit dem Judentum verbunden werden.

In der Vergangenheit berichtete der Musiker, er sei schon als Kind antisemitisch beleidigt worden. Sprüche wie „Weißt du, dass Dachau nicht weit weg ist?“, regelmäßig Hundekot im Briefkasten oder Hakenkreuze auf seiner Schulbank, davon hatte Ofarim bereits vor einigen Jahren im TV berichtet.

Was passierte nach dem Video von Gil Ofarim in Leipzig?

Das Leipziger Westin-Hotel stellte zwei mutmaßlich beteiligte Mitarbeiter frei und begann selbst mit Befragungen unter möglichen Augenzeugen, zu denen das Hotel auch eine Anwaltskanzlei hinzu zog. „Wir haben Kontakt zu Herrn Ofarim aufgenommen, um ihm unser tiefes Bedauern über seine Erfahrungen auszudrücken“, teilte Marriott International am Freitagabend mit. Zuvor hatte Ofarim sich irritiert gezeigt, dass er von Seiten des Hotels nicht kontaktiert worden sei.

Anschuldigung von Gil Ofarim: Was sagt der betroffene Mitarbeiter?

Die beiden freigestellten Mitarbeiter des Westin Leipzig bestreiten die Aussagen von Gil Ofarim. Der Rezeptionist erstattete Anzeige gegen den Musiker wegen Verleumdung.

Der Fall Gil Ofarim: Ärger um Demo vor dem Westin Leipzig

Nachdem die Anschuldigungen von Gil Ofarim gegen das Westin Leipzig bekannt wurden, versammelten sich noch am selben Abend rund 600 Menschen vor dem Hotel.

Gleich doppelt geriet das Hotel dabei in die Kritik: Zum einen sei das Banner, mit dem sich mehrere Westin-Mitarbeiter beteiligten unangemessen. Es zeigte Israel-Fahnen und den türkischen Halbmond. Später stellte sich heraus, das Banner war von einer früheren Aktion noch vorhanden gewesen.

Gravierender: Zur Absicherung der Demo engagierte das Hotel eine Sicherheitsfirma mit Verbindungen in die rechtsextreme Szene. Einer der Geschäftsführer war bei den rechtsextremen Ausschreitungen 2016 in Leipzig-Connewitz mit dabei.

Nach Video von Gil Ofarim: Die Polizei ermittelt

Nach den Anschuldigungen von Gil Ofarim lagen schnell mehrere Anzeigen bei der Polizei vor. Der beschuldigte Mitarbeiter erstattete Anzeige gegen Ofarim wegen Verleumdung und wegen Bedrohung gegen unbekannt. Zudem gab es eine Online-Anzeige eines Unbeteiligten wegen Volksverhetzung. Eine Woche nach dem Vorfall erstattete auch Gil Ofarim selbst Anzeige.

Erste Ermittlungen und Fragen zum Überwachungsvideo

Da die ersten Zeugenaussagen den Fall bisher offenbar nicht eindeutig aufklären konnten, liegt ein Hauptaugenmerk der Ermittlungen auf den Videos der Überwachungskameras im Hotel.

Wie unter anderem die „LVZ“ berichtet, sei aufgrund der Videos bisher nicht erkennbar, ob Ofarim die Davidstern-Kette überhaupt offen trug. Die Leipziger Polizei habe laut "Bild" mittlerweile "ernstzunehmende" Zweifel, dass sich der Vorfall genauso abgespielt habe, wie der Sänger zunächst in seiner Instagram-Story berichtet hatte.

Wie reagiert Gil Ofarim auf die Zweifel an seiner Aussage?

Ofarim beteuert, er habe seine Davidstern-Kette getragen. „Ich wusste, was das für Wellen schlägt“, sagte er am Montag im TV-Sender Bild. „Dass ich vielleicht vom Opfer zum Täter gemacht werde und dass ich angeblich gelogen haben soll, darum habe ich mir keine Gedanken gemacht und ganz ehrlich, das hätte ich auch nicht gedacht.“

Wie sind die Reaktionen auf den Fall Gil Ofarim?

Nach Ofarims Instagram-Video gab es eine große Welle an Solidarität mit dem Musiker aus Politik und Gesellschaft. Inzwischen sind einige Künstler zurückhaltender, fürchten, dass der Fall anderen Opfern von Antisemitismus in ihrer Glaubwürdigkeit schaden könnte, wenn sich Ofarims Anschuldigungen als falsch herausstellen sollten.

jeez das ist nicht gut gealtert https://t.co/5x6LDjlRUC — Shahak Shapira (@ShahakShapira) October 17, 2021

Und auch Comedian Oliver Pocher nutzt den Fall für ein eigenes Video.

Erste Ergebnisse: Das sagt die Anwaltskanzlei des Hotels

Am 20. Oktober äußerte sich das Leipziger Hotel Westin erstmals wieder, nachdem die beauftragte Anwaltskanzlei ihre Untersuchungen abgeschlossen hatte. Das Hotel sieht seinen Mitarbeiter als entlastet an.

Die Anwaltskanzlei habe kein Fehlverhalten des Mitarbeiters nachweisen können. Entsprechend wolle das Hotel keine straf- oder arbeitsrechtlichen Schritte einleiten, der bisher beurlaubte Mitarbeiter könne wieder in den Dienst zurückkehren.

2022 erhob die Staatsanwaltschaft schließlich Anklage gegen Ofarim. Im November 2023 startet in Leipzig der Prozess gegen den Musiker.