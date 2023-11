Ist Gil Ofarim am 4. Oktober 2021 in einem Leipziger Hotel antisemitisch beleidigt worden? Oder hat er übertrieben? Nach langwierigen Ermittlungen beginnt nun der Prozess gegen den Sänger mit israelischen Wurzeln.

„Es geht um was viel Größeres“: Gil Ofarim prangerte antisemitische Diskriminierung an, nun steht er selber vor Gericht. Am Dienstag beginnt der Prozess in Leipzig.

Leipzig/MZ - Es ist ein Video, das sich schnell verbreitete. Zwei Jahre ist es her, da beschuldigte der Sänger Gil Ofarim einen Leipziger Hotelmitarbeiter antisemitischer Diskriminierung. Wegen seines offen an einer Kette getragenen Davidsterns habe er in dem Haus nicht einchecken dürfen, erklärte Ofarim in dem im Netz verbreiteten Clip. Nun steht der Sänger mit israelischen Wurzeln wegen des Vorfalls selber vor dem Leipziger Landgericht. An diesem Dienstag beginnt der Prozess. Ein Überblick.