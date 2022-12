Im Verfahren gegen Ex-MDR-Unterhaltungschef Udo Foht sagte am Freitag MDR-Intendantin Karola Wille aus. Sie war zuvor als Mitwisserin belastet worden. Vor Gericht sprach sie auch über bisher unbekannte Zahlungen.

Leipzig/MZ - Eines Blickes würdigen sich MDR-Intendantin Karola Wille und Udo Foht am Freitagvormittag im Saal des Landgerichts Leipzig nicht. Dabei waren beide einst Teil der Senderspitze des MDR, saßen in Gremien zusammen am selben Tisch. Doch das Tischtuch ist zerschnitten – schon lange.