In Leipzig musste die Feuerwehr in der Nacht zu Freitag zur Tierklinik der Uni Leipzig ausrücken. Der nächtliche Einsatz konnte jedoch schnell beendet werden. Als Schuldige wurde ein kranker Vierbeiner ausgemacht.

In Leipzig hat eine Kuh in der Nacht zu Freitag Alarm in der Tierklinik ausgelöst.

Leipzig/DUR – In Leipzig hat eine kranke Kuh am sehr frühen Freitagmorgen einen Feuerwehreinsatz ausgelöst. Wie die Polizei am Montag mitteilte, hatte ein eingehender Alarm die Feuerwehr gegen 0.40 Uhr in Einsatzbereitschaft versetzt.

Die Männer der Feuerwehr mussten jedoch nicht eingreifen. Wie sich schnell herausstellte, war eine kranke Kuh die Auslöserin des Alarms. Das Tier hatte versehentlich einen Notschalter der Tierklinik ausgelöst.