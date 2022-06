Feuer in Leipziger Mehrfamilienhaus: Fünf Personen verletzt

In einem Mehrfamilienhaus in Leipzig ist vergangene Nacht ein Feuer ausgebrochen. Fünf Personen wurden verletzt.

Leipzig/dpa - Bei einem Feuer in einem Mehrfamilienhaus in Leipzig sind in der Nacht zum Sonntag fünf Menschen verletzt worden. Der Brand sei aus bislang unbekannter Ursache in einer Wohnung ausgebrochen, teilte die Polizei mit. Mehr als 20 Hausbewohner wurden von Feuerwehr und Polizei ins Freie gebracht.

Zu den Verletzten zählen ein 10 Jahre alter Junge, eine 15-jährige Jugendliche, ein 17-Jähriger sowie zwei 47 und 74 Jahre alte Frauen. Sie wurden zum Teil stationär im Krankenhaus zur Behandlung aufgenommen. Ein 19 Jahre alter Helfer und eine Feuerwehrfrau verletzten sich zudem bei der Evakuierung leicht. Am Montag soll ein Brandspezialist Untersuchungen zur Ursache aufnehmen.