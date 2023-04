Als Fettes Brot im Sommer 2022 das Band-Aus verkündeten, ging ein kleiner Aufschrei durch die Musikszene. 30 Jahre lang hatten die drei Hip-Hopper aus dem hohen Norden die deutsche Musikgeschichte mitgeprägt und dabei jede Menge popkulturelle Perlen produziert. Nun ist das Trio auf Abschiedstour und spielte am Ostermontag zum letzten Mal in Leipzig

"Fettes Brot ...is history!" - die Band ist auf Abschiedstour und spielte am Montagabend in Leipzig.

Leipzig/DUR – Das muss sich eine Band erst einmal trauen: Fettes Brot beginnen ihr letztes Konzert in Leipzig mit ihrem vielleicht größten Hit. „Jein“ brachte den drei Hamburgern im Jahr 1996 den endgültigen Durchbruch, nachdem sie kurz zuvor bereits mit „Nordisch by Nature“ für Aufmerksamkeit gesorgt hatten.

Fettes Brot gibt letztes Konzert in Leipzig

Jetzt, fast 30 Jahre später ist das Trio auf Abschiedstour und spielt sich in Leipzig knapp zwei Stunden lang gut gelaut durch die Bandgeschichte. Sichtlich gelöst performen die „Brote“ die größten Hits aus über 30 Jahren. „The Grosser“, „Emanuela“ oder „Bettina“ fehlen genauso wenig wie „An Tagen wie diesen“, „Echo“ oder „da draußen“.

Fettes Brot sind (bald) Geschichte - doch zuvor sind Björn "Björn Beton" Warns (l), Boris "König Boris" Lauterbach (m) und Martin "Doktor Rentz" Vandreier noch auf Abschiedstour. Foto: Danny Gohlke/dpa

Dieses gar nicht mal so kleine Best of demonstriert noch einmal die Vielseitigkeit der Band. Von klassischem Hiphop über Pop und zwischendurch mit Electro-Anleihen haben Fettes Brot sich ihren eigenen Sound erarbeitet. In einem kleinen Zwischenblock beweisen die Drei in Leipzig, dass sie sogar an Gitarre, Bass und Schlagzeug eine gute Figur machen.

Party in Leipzig: Fettes Brot auf Abschiedstour zu Gast

Für das Publikum ist der letzte Auftritt noch einmal eine große Party. Viele Fans sind mit der Band alt geworden. Einige haben zum Abschied sogar ihre Kinder mit in die große aber nicht ganz ausverkaufte Arena genommen. Und spätestens zum großen Finale liegen sich dann alle in den Armen: „Schwule Mädchen“, der zweite Mega-Hit der Band beendet das letzte Leipzig-Konzert.

Auf Abschiedstour: Fettes Brot plant "Brotstock" in Hamburg

Noch bis Anfang Mai touren Fettes Brot noch durch Deutschland, Österreich und die Schweiz. Im September folgt mit "Brotstock" noch einmal das große Finale in Hamburg.

Was bleiben wird, sind jede Menge Hits. Und ein Ohrwurm. „Es ist 1996…“