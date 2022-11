Faltblatt zu muslimischen Bestattungen in Leipzig

Leipzig/epd - Die Leipziger Stadtverwaltung hat ein Faltblatt zu muslimischen Bestattungen herausgegeben. Es sei auf Wunsch muslimischer Gemeinden entstanden und Ergebnis eines engen Austauschs, teilte das Referat Migration und Integration am Freitag in Leipzig mit. Das Informationsblatt diene der besseren Orientierung für Musliminnen und Muslime.

In Leipzig gibt es seit 1997 auf dem Ostfriedhof ein Gräberfeld, auf welchem Bestattungen nach den allgemeinen Vorschriften des sächsischen Bestattungsgesetzes sowie unter Beachtung der rituellen Abläufe des Islam möglich sind. Eine Bestattung im Leinentuch ohne Sarg ist nach den gesetzlichen Regelungen im Freistaat nicht erlaubt, für Muslime jedoch religiöses Gebot.

Die Zahl der Menschen muslimischen Glaubens in Leipzig ist in den vergangenen Jahren gestiegen. Die Gleichbehandlung der Menschen in Bezug auf ihre Religionsfreiheit sei im Grundgesetz verankert, hieß es. Eine Novellierung des Bestattungsgesetzes wird erwartet.

In Leipzig gebe es nur wenige Bestatter, die eine rituelle Waschung nach den islamischen Geboten vornehmen, hieß es. Auf den städtischen Friedhöfen ist eine solche Waschung derzeit nicht möglich. Die muslimischen Gräber auf dem Leipziger Ostfriedhof sind nach Mekka ausgerichtet.