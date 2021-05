„Falsches“ T-Shirt „Falsches“ T-Shirt: Mann vor Supermarkt beschimpft und geschlagen

Leipzig - In Leipzig hat ein Unbekannter am Montag einen Mann beschimpft und verprügelt, weil ihm dessen T-Shirt missfiel. Der Geschädigte, der gerade seine Einkäufe zu seinem Auto bringen wollte, trug ein schwarzes Shirt mit der Aufschrift „Sachse ist das höchste was man auf Erden werden kann“, teilte die Polizei ...