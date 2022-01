Auf dem Rückweg aus Halle verschwunden: Polizei sucht 19-jährigen Leipziger

Halle (Saale)/DUR – Die Leipziger Polizei bittet um Mithilfe bei der Suche nach einer vermissten Person. Der 19-Jährige wurde zuletzt am 11. Januar 2022 am Hauptbahnhof in Halle gesichtet, nachdem er sich vorher mit einem Bekannten getroffen hatte. Nach der Verabschiedung wollte er nach Leipzig (Probstheida) fahren. Ob er mit der S-Bahn oder einem anderen Verkehrsmittel fahren wollte, ist nicht bekannt.

Der Gesuchte ist etwa 1,85 bis 1,90 Meter groß und von schlanker, athletischer Struktur. Er hat kurze, glatte, dunkelblonde Haare und trägt einen Kinnbart. Zudem soll er eine dunkelgraue Umhängetasche mit orangefarbenem Logo mit sich führen.

Da die bisherige Suche erfolglos war, hoffen die Ermittler jetzt auf Hinweise aus der Bevölkerung. Wer den Vermissten gesehen hat oder Informationen zu seinem Aufenthaltsort geben kann, wird gebeten, sich beim Polizeirevier Südost, Richard-Lehmann-Straße 19 in 04275 Leipzig, unter der Telefonnummer 0341/30300 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.