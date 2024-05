„Es geht um Sicherheit und Würde“ - wie eine Beobachterin Abschiebungen in Sachsen verbessert

Abschiebungen am Flughafen Leipzig-Halle

Polizisten bringen einem Ausreisepflichtigen am Flughafen Frankfurt in einen Abschiebeflieger.

Schkeuditz/MZ - Die Frau habe eingeschüchtert gewirkt, sich gar nicht getraut, etwas zu sagen. Gerade deswegen spricht die Abschiebebeobachterin sie an. Sie fragt sie, wie es ihr gehe, ob sie alles habe, was sie brauche. „Im Gespräch wurde dann klar, dass die Frau im sechsten Monat schwanger ist und Bauchkrämpfe hat“, erzählt die Abschiebebeobachterin. Die Ausreise, die die Betroffene antreten sollte, sei deswegen ausgesetzt worden. „Ob ich da bin oder nicht, kann einen Unterschied machen - das habe ich in diesem Moment gespürt.“