Erneute Demo gegen Ausbau des Flughafens Leipzig/Halle

Am Freitagnachmittag wurde in der Leipziger Innenstadt erneut gegen den Ausbau des Flughafens Leipzig/Halle demonstriert.

Leipzig/MZ/dpa - Eine Woche nach einer Blockade am Airport Leipzig/Halle haben Gegner des geplanten Flughafen-Ausbaus erneut demonstriert. Mehrere Hundert Menschen versammelten sich am Freitagnachmittag in der Leipziger Innenstadt. Ziel des Aufzugs war ein Gebäude der Landesdirektion Sachsen - jener Behörde, die für die Genehmigung der Ausbau-Pläne zuständig ist. Laut Polizei lief die Demo störungsfrei und friedlich.

Demo gegen Ausbau des Flughafens Leipzig/Halle: Solidarität mit #CancelLEJ

Die Demonstranten forderten auf Transparenten einen „Rückbau statt Ausbau“ des Flughafens, der inzwischen Deutschlands zweitgrößtes Frachtdrehkreuz mit einer Nachtflugerlaubnis ist. Zudem wollten sie Solidarität zeigen mit den Blockierern der Initiative #CancelLEJ.

Diese hatten in der Nacht zum vorigen Samstag eine Flughafen-Zufahrt versperrt. 52 Menschen mussten die Nacht in Polizeigewahrsam verbringen. Der Frachtdienstleister DHL hatte Anzeige erstattet. DHL hegt Expansionspläne in Leipzig.

Die Initiative #CancelLEJ kritisiert, dass über den Flughafen Militärlogistik und Abschiebungen abgewickelt würden und er die Klimakrise befeuere. Mit der Blockade vom vorigen Wochenende sei in einer Nadelstichaktion der Betriebsablauf des Frachtflughafens gestört worden. Offenbar werde der „Klimagerechtigkeitsprotest“ nur so gehört.

Ausbau-Geschichte des Flughafens Leipzig/Halle: Lügen und Halbwahrheiten gegenüber den Bürgern?

Matthias Zimmermann von der Bürgerinitiative (BI) „Gegen die neue Flugroute“ sagte: „Die Geschichte des Ausbaus des Flughafens ist eine Geschichte von Lügen, Halbwahrheiten und nicht eingehaltenen Versprechen von Politik und Verwaltung gegenüber den Bürgern.“

Die BI sei eigentlich im bürgerlich-konservativen Milieu verortet. „Aber wenn sachlich-fachliche Argumentation nicht mehr zählt, dann soll es halt so sein: unorthodoxe, kreative Demos und Protestaktionen.“