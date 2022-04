Erfolgreiche Klima-Klage- Mit welchen Folgen?

Das Bundesverwaltungsgericht als Kulisse: Franziska Heß arbeitet meist von ihrer Kanzlei in Leipzig aus.

Leipzig - Als die Nachricht über die Gerichtsentscheidung in die Leipziger Kanzlei flattert, kann es Rechtsanwältin Franziska Heß kaum glauben. Es ist der 29. April, Tag der Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts über die Klagen gegen das deutsche Klimaschutzgesetz. Drei Jahre ist es zu diesem Zeitpunkt her, dass die 42-jährige Juristin mit ihren Mitstreitern begonnen hat, eine Klageschrift auszutüfteln. Hunderte Seiten an Klimaberichten hat sie gewälzt, unzählige Zeilen Text getippt.