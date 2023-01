Am Dienstagabend wurde die Leipziger Polizei in den Stadtteil Probstheida gerufen. Der Grund: Mehrere Personen gaben an, sie seien Zeugen einer Entführung gewesen. Nun sucht die Polizei nach den Tätern - bisher erfolglos.

In Leipzig wird wegen einer möglichen Entführung ermittelt. Foto:

Leipzig/DUR - Am Dienstagabend wurde die Polizei in die Lene-Voigt-Straße in Leipzig gerufen, nachdem sich Zeugen meldeten, die eine mögliche Straftat beobachtet hätten.

Den Aussagen zufolge soll ein Mann aus einer Wohnung durch mehrere Personen gegen seinen Willen in ein Fahrzeug gezogen worden sein. Im Anschluss soll das Fahrzeug in Richtung Höltystraße weggefahren sein, so die Beamten.

Entführung in Leipzig? Suche nach den Tätern läuft

Die Polizei war mit zahlreichen Einsatzkräften vor Ort und fahndete nach dem möglichen Fluchtfahrzeug, bei dem es sich um einen grauen SUV gehandelt haben soll.

Der Polizeieinsatz dauerte bis in die Nachtstunden an. Die Ermittlungen zum Verdacht einer Freiheitsberaubung sind noch am Anfang. Weitere Angaben seien laut der Beamten aktuell nicht möglich