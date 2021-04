Drogendeal geplatzt: Polizei stellt 14 Kilogramm in Leipzig sicher

Leipzig - Die Polizei hat einen Deal mit 14 Kilogramm Drogen platzen lassen. Ein 50 Jahre alter Lieferant sei aus den Niederlanden nach Leipzig gekommen und habe dort rund zehn Kilogramm Crystal sowie vier Kilogramm Ecstasy-Tabletten an einen 51-Jährigen überreicht, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Beamte beobachteten das Geschäft am Dienstagabend und nahmen beide vorläufig fest. Ein Haftrichter habe am Mittwoch den Vollzug der Untersuchungshaft angeordnet.

Ermittelt wird nun wegen des dringenden Tatverdachts des unerlaubten Handeltreibens mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge sowie unerlaubter Einfuhr von Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge. (dpa)