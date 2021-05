Drei Verletzte bei Auseinandersetzung in Leipzig

Leipzig - Bei einem Streit mit einer Gruppe von 20 Personen sind in Leipzig drei Männer verletzt worden. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, wurden die Männer am Donnerstagnachmittag von der größeren Gruppe angegriffen. Zwei der drei Männer, 27 und 30 Jahre alt, wurden derart verletzt, dass sie zur Behandlung ins Krankenhaus gebracht wurden. Der dritte Mann, ebenfalls 27 Jahre alt, wurde leicht verletzt.

Die Gruppe aus 20 Personen habe außerdem ein parkendes Auto mit einem Stein beschädigt. Bevor die Polizei am Ort eintraf, flüchteten die Täter und konnten nicht mehr gefasst werden, so der Polizeisprecher. Die Ermittlungen laufen. Eine politische Motivation war laut Polizei nicht zu erkennen. (dpa)