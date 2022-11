Der gebürtige Hallenser Tim Herden wird Direktor des MDR-Landesfunkhauses

Leipzig/epd - Der Journalist Tim Herden wird neuer Direktor des MDR-Landesfunkhauses in Sachsen-Anhalt. Der MDR-Rundfunkrat habe seiner Berufung durch die MDR-Intendantin Karola Wille am Montag zugestimmt, teilte der Sender in Leipzig mit. Mitglieder des Rundfunkrates der Landesgruppe Sachsen-Anhalt hätten sich bereits in der vergangenen Woche mehrheitlich für Herden ausgesprochen.

Die Amtszeit des neuen Direktors läuft demnach vom 1. Dezember 2022 bis zum 30. November 2027. Die Neuwahl war nach dem Rücktritt der bisherigen Landesfunkhausdirektorin Ines Hoge-Lorenz von Anfang September nötig geworden. Sie hatte nach eigenen Angaben vor Amtsantritt versäumt, anzugeben, dass ihr Ehemann in den Fall des früheren MDR-Unterhaltungschefs Udo Foht involviert war. Foht steht wegen Betrugsvorwürfen vor Gericht.

MDR-Intendantin Wille begrüßte Herdens Konzept, das er während der Rundfunkratssitzung vorstellte: „Er hat überzeugend dargelegt, wie er das Landesfunkhaus Sachsen-Anhalt in den kommenden Jahren mit noch größerer publizistischer Relevanz als Impulsgeber für gesellschaftliche Debatten strategisch positionieren möchte.“ MDR-Rundfunkratsvorsitzender Dietrich Bauer ergänzte: Herden verfüge über tiefe Einblicke in die Themen und Angebote des Landesfunkhauses und habe klare Vorstellungen, wie deren publizistische Relevanz gestärkt werden könne.

Herden wurde 1965 in Halle an der Saale geboren. Der Diplomjournalist arbeitet den Angaben zufolge seit 1992 in verschiedenen Funktionen für den MDR. Seit 2016 ist er Studioleiter des MDR-Büros in Berlin für Fernsehen und Online.