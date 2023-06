In Leipzig ist am Samstag ein Mann von einem Gerüst gefallen und im Krankenhaus gestorben. Die Ursache ist unbekannt.

Leipzig/DUR - Ein Bauarbeiter (21) ist am Samstagnachmittag aus noch bisher ungeklärter Ursache in der Friedrich-Ebert-Straße in Leipzig von einem Gerüst gefallen.

Der 21-Jährige wurde in ein Krankenhaus eingeliefert, wo er jedoch an seinen schweren Verletzungen erlag. Die Polizei hat nun die Ermittlungen zu den genauen Umständen aufgenommen.