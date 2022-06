A9 bei Leipzig-West nach Unfall mehr als zwei Stunden voll gesperrt - Person schwer verletzt

Leipzig/Halle (Saale)/DUR - Auf der Autobahn 9 ist am Dienstagnachmittag bei einem Verkehrsunfall eine Person schwer verletzt worden. Die Autbahn in Richtung Berlin war ab der Unfallstelle beim Anschluss Leipzig-West für mehr als zwei Stunden voll gesperrt, teilt die Polizei in Halle am Mittwochmorgen mit.

Neben einem Rettungshubschrauber war auch die Feuerwehr mit acht Fahrzeugen und 30 Kameraden am Unfallort im Einsatz. Zur Identität der verletzten Person wurde nichts bekannt.