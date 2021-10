82-jährige Seniorin aus Markkleeberg vermisst - Polizei bittet um Zeugenhinweise

Die Polizei sucht nach der vermisst gemeldeten Anna F. aus Markkleeberg. Die 82-jährige Seniorin verschwand am Mittwoch (27. Oktober) nach einem Besuch im Krankenhaus St. Elisabeth im Stadtteil Connewitz.

Leipzig/DUR - Die Polizei bittet die Bevölkerung um Mithilfe bei der Suche nach der vermisst gemeldeten Seniorin Anna F. aus Markkleeberg. Die 82-Jährige besuchte am Mittwoch das Krankenhaus St. Elisabeth im Leipziger Stadtteil Connewitz, kehrte im Anschluss daran aber nicht in ihre Wochnung zurück. Zuletzt gesehen wurde Anna F. am Mittwoch gegen 16 Uhr.

Da Anna F. unter einer leichten Demenz leidet und die bisherigen Suchmaßnahmen der Polizei nicht zu ihrem Auffinden führten, bittet die Polizeidirektion Leipzig nun um Mithilfe bei der Suche nach der Vermissten.

Anna F. wird wie folgt beschrieben:

scheinbares Alter 80 bis 85 Jahre

Circa 155 Zentimeter groß

hagere Statur

Augenfarbe blau

Haare und Frisur sind kurz, wellig und weiß

Bekleidet ist sie mit einer blauen Steppjacke, einer schwarzen Hose und einer altrosafarbenen Mütze

Zudem trägt sie Winterschuhe und führt eine Handtasche mit sich

Anna F. aus Markkleeberg wird seit Mittwoch vermisst. Foto: Polizeidirektion Leipzig

Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die zu der Vermissten Kontakt hatten oder sie eventuell gesehen haben und wissen, wo sie sich aufhalten könnte. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei dem Polizeirevier Leipzig-Südost, Richard-Lehmann-Straße 19 in 04275 Leipzig, Tel. (0341) 3030 - 0 zu melden.