Eine 68 Jahre alte Frau ist nach einem Pedelec-Unfall in Halsbrücke (Mittelsachsen) gestorben. Sie war auf einer abschüssigen Straße gestürzt.

68-Jährige stirbt nach Pedelec-Unfall in Mittelsachsen

Unfall in Halsbrücke

Zwei Radfahrer sind am Dienstag mit ihren Pedelecs in Halsbrücke verunfallt (Symbolbild)

Halsbrücke/DPA - Eine 68 Jahre alte Frau ist nach einem Pedelec-Unfall in Halsbrücke (Mittelsachsen) gestorben. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, war die Frau am Dienstag auf einer abschüssigen Straße unterwegs, als ein vorausfahrender 70-Jähriger sein Pedelec abbremste. Beide stürzten.

Die Frau zog sich so schwere Verletzungen zu, dass sie am Mittwoch in einem Krankenhaus starb. Der 70-Jährige wurde leicht verletzt.