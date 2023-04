Nach einem tödlichen Streit in einem Café in Leipzig hat die Polizei einen 65 Jahre alten Mann vorläufig festgenommen. Der Mann soll einen 39-Jährigen im Streit schwer verletzt haben.

Leipzig/AFP/tbh/cfm - Nach einem tödlichen Streit in einem Café in Leipzig hat die Polizei einen 65 Jahre alten Mann vorläufig festgenommen. Der Mann soll einen 39-Jährigen im Streit schwer verletzt haben, wie eine Polizeisprecherin in der sächsischen Stadt am Montag sagte.

Das Opfer starb trotz sofortiger Maßnahmen am Sonntag im Krankenhaus an seinen schweren Verletzungen. Nähere Hintergründe zu der Tat nannte die Sprecherin nicht.

Den Angaben zufolge waren an der körperlichen Auseinandersetzung am Sonntagnachmittag in dem Stadtteil Neustadt-Neuschönefeld mehrere Menschen beteiligt. Die Ermittlungen dauerten an.