Leipzig/AFP - Ein Paketzusteller in Sachsen soll zahlreiche Artikel aus Paketen gestohlen haben. Einsatzkräfte ertappten den 32-jährigen Verdächtigen nach mehrmonatigen Ermittlungen auf frischer Tat, wie die Polizei in Leipzig am Dienstag mitteilte. Es soll ein Schaden von rund 30.000 Euro entstanden sein.

Den Angaben zufolge belud der 32-Jährige gerade sein Zustellfahrzeug auf dem Gelände eines Versandunternehmens, als die Beamten ihn stellten. Kurz zuvor hatte er demnach ein Paket geöffnet. Der Zugriff gelang bereits Ende Januar. Der Mann rückte in den Fokus der Ermittler, nachdem zahlreiche Bestellungen nicht oder nur teilweise angekommen waren.

Gleichzeitig wurden die bestellten Artikel im Internet zum Verkauf angeboten. Hinweise durch Zeugen verdichteten den Verdacht gegen den Zusteller. Bei einer Durchsuchung der Wohnung und einer angemieteten Lagerbox des Verdächtigen beschlagnahmten die Ermittler rund 300 Artikel. Die Ermittlungen dauerten an. Dem 32-Jährigen wird gewerbsmäßiger Diebstahl vorgeworfen.