Leipzig/Chemnitz/EPD - Vom Flughafen Leipzig-Halle sind am Mittwoch in einem Sammelcharter 20 abgelehnte Asylbewerber nach Tunesien abgeschoben worden. Nach Angaben der Landesdirektion Sachsen in Chemnitz kamen sie aus Sachsen, Baden-Württemberg, Berlin, Bayern und Hessen sowie aus der Zuständigkeit der Bundespolizei.

Bei den abgelehnten Tunesiern habe es sich ausschließlich um volljährige Männer gehandelt. In sechs Fällen handelte es sich laut Landesdirektion um verurteilte Straftäter.