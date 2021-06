13-Jährige aus Leipzig vermisst - Polizei bittet um Hinweise

Leipzig - Die Polizei sucht aktuell eine vermisste 13-jährige Elisabeth-Mia S.aus Leipzig. Das Mädchen verließ am Montagnachmittag (07.06.2021) gegen 15.45 Uhr ihre Unterkunft im Südwesten von Leipzig, so die Mitteilung der Polizei am Mittwoch.

Die Beamten gehen davon aus, dass die 13-Jährige mit hoher Wahrscheinlichkeit die Nacht vom 7. zum 8. Juni 2021 bei ihrer Schwester in Halle (Saale) verbracht hat, die inzwischen ebenfalls vermisst wird, heißt es. Die Geschwister könnten nun im gesamten Bundesgebiet unterwegs sein. In der Vergangenheit wurden sie schon in Berlin und auch an der Ostsee angetroffen.

Die Polizeifragt: Wer hat die 13-Jährige seit Montag, 7. Juni 2021 zwischen Leipzig und Halle oder an einem anderen Ort gesehen? Wer weiß, wo sie sich aufhalten könnte?

Hinweise bitte an die Polizeidirektion Leipzig, Dimitroffstraße 1 in 04107 Leipzig, Telefon: +49 (0) 341 966-46666 oder an jede andere Polizeidienststelle. (mz/mad)