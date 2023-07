Feuer in Radeberg 1,5 Millionen Euro Schaden - Frau bei Großbrand in Supermarkt verletzt

Ein Brand in einem Supermarkt in Radeberg hat am Donnerstagmorgen einen Großeinsatz der Feuerwehr ausgelöst. Der Schaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf rund 1,5 Millionen Euro.