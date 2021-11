Zwei Schwerverletzte bei Unfall auf Elbbrücke in Coswig

Coswig/MZ - Bei einem Verkehrsunfall auf der Elbebrücke zur A9 in Coswig in Richtung Berlin sind am Sonntagmorgen zwei Menschen schwer und einer leicht verletzt worden. Wie Feuerwehr und Polizei der MZ berichteten, sei ein Nissan Micra gegen 9 Uhr auf der winterglatten Fahrbahn ins Rutschen gekommen, mit der Leitplanke kollidiert und auf der mittleren Fahrbahn zum Stehen gekommen. Ein Wohnmobil hielt, um Hilfe zu leisten. Ein nachfolgendes Fahrzeug fuhr auf.

Der Nissan soll nach ersten Erkenntnissen auf der glatten Fahrbahn ins Schleudern gekommen sein. Foto: Feuerwehr

Die Ermittlungen und Rettungsarbeiten dauerten am Mittag noch an. Einer der Schwerverletzten musste mit einem Hubschrauber in ein Krankenhaus gebracht werden. Der andere mit einem Rettungswagen. Die leichtverletzte Person wurde zur Kontrolle ebenfalls in ein Krankenhaus verbracht.