Zählungen in zwei Bussen im Landkreis Wittenberg beendet

Vockerode/Gräfenhainichen/MZ - Im Schülerverkehr soll wahrscheinlich ab Januar 2022 eine Busbegleiterin eingesetzt werden. Das erklärte am Dienstag gegenüber der MZ Holger Zubke vom Landkreis Wittenberg, dem Träger der Schülerbeförderung. Wie der Fachdienstleiter für Ordnung und Straßenverkehr mitteilte, könne das über ein Projekt der Arbeitsagentur realisiert werden. Aufgabe der Busbegleiterin sei es, vorwiegend in Zeiten des Schülerverkehrs auf entsprechenden Linien mitzufahren und, wo es nötig ist, für Ordnung zu sorgen.

Zahlreiche Stationen

Eingesetzt werden dürfte die Begleitung dann mutmaßlich auch auf der Linie 307: Im Rahmen der Fahrten 150 und 306 werden Schüler ab Selbitz und ab Vockerode zum Gymnasium nach Gräfenhainichen befördert. Zahlreiche Stationen fahren die Busse jeweils an, wobei es, so der Vorwurf einiger Mütter, zu Überfüllungen komme. Die CDU-Landtagsabgeordnete und Oranienbaum-Wörlitzer Stadträtin Karin Tschernich-Weiske hatte wie berichtet das Problem an den Kreis herangetragen. Infolge dessen wurden vom zuständigen Busunternehmen Vetter Zählungen vorgenommen. Deren Ergebnisse liegen inzwischen vor: Zubke zufolge gab es bei Fahrt 150 eine Höchstauslastung, bei der 41 Fahrgäste gezählt wurden. Der in dem Fall genutzte Bus verfüge - laut Zulassung - über 49 Sitz- und 29 Stehplätze. Nach der Schülerbeförderungssatzung dürfen laut Zubke 40 Prozent der vorhandenen Stehplätze ausgelastet werden.

Auf der Linie Vockerode wurde im Zählzeitraum an zwei Tagen ein hoher Spitzenwert festgestellt, demnach waren 91 Personen im Bus. Bei diesem Fahrzeug handele es sich um einen großen Gelenkbus mit zugelassenen 52 Sitz- und 98 Stehplätzen. Der Höchstwert wurde den Angaben zufolge zwischen Brandhorst und Oranienbaum erreicht. Dabei stiegen in Brandhorst 15 Personen zu und in Oranienbaum 15 wieder aus. Auf Grundlage dieser Zählungen liegt nach Auskunft von Fachdienstleiter Zubke derzeit kein Handlungsbedarf vor. Eine Antwort an Karin Tschernich-Weiske würde noch vorbereitet.

Besuch beim Vize

Diese hatte nach einem zweiten Besuch bei Vizelandrat Jörg Hartmann (CDU) Ende November gegenüber der MZ gesagt, es sei die Frage, ob mal ein Elternteil mitfahren dürfe oder Vetter einen Busbegleiter mitschickt. Letzteres scheint nun über den Landkreis möglich zu werden.